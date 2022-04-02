Украинская академия наук разорвала сотрудничество с РАН и МГУ

Национальная академия наук (НАН) Украины разорвала сотрудничество с Российской академией наук (РАН). Об этом говорится в постановлении, которое было принято на заседании президиума НАН и опубликовано на официальном сайте организации.

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В документе сказано, что НАН разрывает соглашения о научно-техническом сотрудничестве с РАН, Сибирским отделением РАН, МГУ имени Ломоносова, Московским физико-техническим институтом (МФТИ) и Российским фондом базовых исследований. Также в НАН Украины уточнили, что ученые академии, которые ранее были избраны иностранными членами РАН, написали коллективное заявление о выходе из российской академии.

Президиум НАН Украины поручил отделениям структуры рассмотреть вопрос об исключении иностранных членов организации, которые поддержали спецоперацию России.