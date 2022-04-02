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4 часа назад

Украинская академия наук разорвала сотрудничество с РАН и МГУ

Lenta.ru

Национальная академия наук (НАН) Украины разорвала сотрудничество с Российской академией наук (РАН). Об этом говорится в постановлении, которое было принято на заседании президиума НАН и опубликовано на официальном сайте организации.

Украинская академия наук разорвала сотрудничество с РАН и МГУ
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

В документе сказано, что НАН разрывает соглашения о научно-техническом сотрудничестве с РАН, Сибирским отделением РАН, МГУ имени Ломоносова, Московским физико-техническим институтом (МФТИ) и Российским фондом базовых исследований. Также в НАН Украины уточнили, что ученые академии, которые ранее были избраны иностранными членами РАН, написали коллективное заявление о выходе из российской академии.

Президиум НАН Украины поручил отделениям структуры рассмотреть вопрос об исключении иностранных членов организации, которые поддержали спецоперацию России.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Российский лидер заявил, что специальная операция должна избавить людей от геноцида.

Наука и техника,В мире,Владимир Путин,РАН,МГУ,
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