Рогозин потребовал полной отмены "незаконных санкций"

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале рассказал о неудачной переписке с руководителями западных космических агентств. Он отметил, что они так и не дали конкретного ответа на его обращения с требованием отмены санкций против ряда предприятий российской ракетно-космической отрасли . Об этом пишет ТАСС.

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«НАСА продолжит взаимодействовать с соответствующими федеральными ведомствами и агентствами США в целях содействия дальнейшему сотрудничеству в рамках МКС и ее эксплуатации, включая любое необходимое сотрудничество по программе МКС при поддержке АО «ЦНИИмаш» и АО «РКЦ «Прогресс». Поддержание безопасных и успешных операций МКС остается приоритетом для Соединенных Штатов», - процитировал Рогозин слова главы НАСА Билла Нельсона.

По словам руководителя «Роскосмоса», глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер отвечать отказался и «перенаправил обращение странам-членам ЕС». По мнению Рогозина, за то время, которое уйдет у европейских чиновников на чтение письма, «или ишак сдохнет, или МКС своей смертью умрёт».

На основе ответов партнеров Дмитрий Рогозин сделал вывод о том, что западные страны не отменят санкции против космических предприятий России.

Но при этом, «опасаясь разрушения сотрудничества на МКС, где роль России имеет принципиально важный характер для обеспечения жизнеспособности и безопасности станции, западные партнёры дают понять, что в действительности санкции в части работ в интересах МКС работать не будут».

Российский политик полагает, что такое отношение к вопросу недопустимо. Он отметил, что «восстановление нормальных отношений между партнерами по Международной космической станции и другим совместным проектам возможно лишь при полной и безоговорочной отмене незаконных санкций».