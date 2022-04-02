В 3000-летней могиле найден череп со следами трепанации

В США археологи провели анализ останков человека, чья могила возрастом около 3000 лет была обнаружена на территории современного штата Алабама. В результате на костях черепа были обнаружены следы хирургической операции, являющейся древнейшей в своем роде для Северной Америки.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщает Science News, могила была обнаружена еще в 1940-х годах при проведении раскопок в местечке Литл-Бэар-Крик. Тогда там были обнаружены в общей сложности 162 захоронения, возраст которых варьируется от 3000 до 5000 лет.

Скелеты были переданы музеям, и только в 2018 году ученые приступили к их детальному анализу. Особое внимание исследователей привлек череп человека, который, судя по найденным в его могиле предметам, был шаманом.

На костях этого черепа были обнаружены следы хирургической операции, которая является старейшей для Северной Америки. Судя по всему, шаман получил открытую рану лба - ученые нашли следы отверстия.

Повреждения вокруг этого отверстия явно указывают на то, что кто-то провел настоящую операцию: выскоблил этот кусок кости, чтобы уменьшить отек мозга. По словам проводившей анализ биоархеолога Дианы Симпсон, на скелете этого же человека были обнаружены переломы и другие травмы. Их характер говорит о том, что пострадавший мог либо упасть с большой высоты, либо он подвергся вооруженному нападению.