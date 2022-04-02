Главы NASA и EKA ответили на требование Рогозина снять санкции

Главы НАСА, Европейского и Канадского космических агентств заявили, что не будут снимать антироссийские санкции. При этом они боятся разрыва сотрудничества с РФ на Международной космической станции. Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Глава НАСА сенатор (Билл) Нельсон, руководитель Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер и глава Канадского космического агентства Лиза Кэмпбелл ответили на мое к ним обращение с требованием отмены санкций против ряда предприятий российской ракетно-космической отрасли», - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

По его словам, американский и канадский ответ написаны «практически под копирку».

Глава НАСА выразил приверженность сотрудничеству по МКС, включая взаимодействие с попавшими под санкции научным институтом ЦНИИмаш и самарским Ракетно-космическим центром (РКЦ) "Прогресс".

В свою очередь глава ЕКА Йозеф Ашбахер «выступил в роли почтальона, подтвердив, что он такие вопросы не решает» и перенаправил обращение странам ЕС.

«Нам предлагается подождать, пока бюрократии всех 28 стран Евросоюза соблаговолят прочесть письмо "Роскосмоса". К этому времени или ишак сдохнет, или МКС своей смертью умрет», - добавил Рогозин.

Он пришел к выводу, что Запад занял такую позицию: официально ограничения не снимать, но «в действительности санкции в части работ в интересах МКС работать не будут».

Это связано с тем, что «партнеры» боятся разрушения сотрудничества на МКС, где «роль России имеет принципиально важный характер для обеспечения жизнеспособности и безопасности станции».