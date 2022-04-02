Россиян предупредили об опасности аналогов Instagram*

Создатели аналогов Instagram* обещают пользователям соцсеть с аналогичным функционалом. Однако большинство таких программ предлагается скачать не из официальных магазинов приложений, а через файлы формата APK или через TestFlight. Как считают специалисты, загружать на свое устройство программу из непроверенного источника может быть не безопасно. Велик риск того, что она будет заражена вирусным ПО. В разговоре с газетой «Известия», Сергей Кузьменко посоветовал россиянам дождаться официального релиза интересующего приложения в магазинах, чтобы не стать жертвой мошенников.