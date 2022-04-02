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22 минуты назад

Россиян предупредили об опасности аналогов Instagram*

РИА "ФедералПресс"

После блокировки в России Instagram* появилось огромное количество аналогов соцсети, однако использования таких приложений может быть опасно, считают в Роскачестве.

Россиян предупредили об опасности аналогов Instagram*
Фото: ТАССТАСС

«Мы советуем всем пользователям вдумчиво относиться к файлам, загружаемым из сети интернет из недостоверных источников», – говорит старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Создатели аналогов Instagram* обещают пользователям соцсеть с аналогичным функционалом. Однако большинство таких программ предлагается скачать не из официальных магазинов приложений, а через файлы формата APK или через TestFlight. Как считают специалисты, загружать на свое устройство программу из непроверенного источника может быть не безопасно. Велик риск того, что она будет заражена вирусным ПО. В разговоре с газетой «Известия», Сергей Кузьменко посоветовал россиянам дождаться официального релиза интересующего приложения в магазинах, чтобы не стать жертвой мошенников.

Ранее «ФедералПресс» писал, что компании Meta** грозит новый штраф за неудаление запрещенного контента.

* принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России

** Экстремистская организация, запрещенная на территории России.

Наука и техника,Сергей Кузьменко,
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