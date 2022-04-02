SpaceX запустила ракету с 40 спутниками

Американская компания SpaceX в пятницу, 1 апреля, запустила ракету-носитель Falcon 9 с очередной группировкой из 40 спутников государственных и частных заказчиков США и других стран. Трансляция велась на сайте компании.

Фото: EPA/NASA EPA/NASA

Старт с космодрома на мысе Канаверал в американском штата Флорида состоялся в 12:24 по местному времени (19:24 по московскому времени).

После отделения первая ступень ракеты приземлилась на беспилотник Just Read the Instructions, который находился в Атлантическом океане.