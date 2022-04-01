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38 минут назад

Учёные рассказали о звуковых аномалиях на Марсе

Ferra.ru

Учёные получили первые аудиозаписи с Марса. Они показали, что там есть странная задержка в звуке.

Учёные рассказали о звуковых аномалиях на Марсе
Фото: NASANASA

В прошлом году на Марс отправился марсоход NASA Perseverance. У него помимо прочей аппаратуры есть два микрофона. Они и позволили учёным в буквальном смысле услышать Марс.

В исследовании, опубликованном в пятницу в журнале Nature, авторы представили свой первый анализ звука, записанного микрофонами Perseverance. Записи показали ранее неизвестную турбулентность звука на планете. Учёные слушали полёты крошечного вертолёта Ingenuity, он также «стрелял» лазером по камням, чтобы изучить их химический состав.

Эти наблюдения подтвердили, что скорость звука на Марсе ниже, чем на Земле, — 240 метров в секунду против 340. Однако иногда звук, издаваемый лазером вертолётом, достигал скорости 250 метров в секунду. Учёные удивились этому и пришли к выводу, что на поверхности Марса есть две скорости звука: одна для высоких, таких как разряд лазера, и другая для более низких, таких как жужжание винта вертолёта.

Наука и техника,NASA,
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