Учёные рассказали о звуковых аномалиях на Марсе

Учёные получили первые аудиозаписи с Марса. Они показали, что там есть странная задержка в звуке.

Фото: NASA NASA

В прошлом году на Марс отправился марсоход NASA Perseverance. У него помимо прочей аппаратуры есть два микрофона. Они и позволили учёным в буквальном смысле услышать Марс.

В исследовании, опубликованном в пятницу в журнале Nature, авторы представили свой первый анализ звука, записанного микрофонами Perseverance. Записи показали ранее неизвестную турбулентность звука на планете. Учёные слушали полёты крошечного вертолёта Ingenuity, он также «стрелял» лазером по камням, чтобы изучить их химический состав.