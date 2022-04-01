В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
15 минут назад

Сайт Badoo прекратил работу на территории России

Москва24

Сайт знакомств Badoo прекратил работу на территории России и Белоруссии. Об этом сообщается на официальном портале сервиса.

Популярный сайт знакомств прекратил работу в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"К сожалению, сайт Badoo.com больше не обслуживается в России <...> Но профиль и основные функции Badoo все еще доступны в приложении, если оно установлено на устройстве", – говорится в сообщении.

Сервис для знакомств Badoo принадлежит проекту Bumble, который ранее объявил о прекращении деятельности в РФ. В компании указывали, что удалят из Apple App Store и Google Play Store в России и Белоруссии все свои приложения.

Ранее о приостановке своей деятельности в России заявила американская компания eBay, занимающаяся онлайн-продажами. Так, компания приостанавливает доставку заказов в РФ и на Украину.

В eBay подчеркнули, что это сделано для защиты покупателей и продавцов, пострадавших от перебоев в транспортировках.

Наука и техника,eBay,Google,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители