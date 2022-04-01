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1 час назад

Космический грузовой корабль КНР "Тяньчжоу-2" вошел в атмосферу и сгорел над Тихим океаном

Китайский грузовой корабль "Тяньчжоу-2" в пятницу вошел в плотные слои атмосферы Земли и сгорел. Как сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов Китая, небольшое количество обломков упало в южной части Тихого океана.

Космический корабль КНР "Тяньчжоу-2" сгорел над Тихим океаном
Фото: ReutersReuters

Как отмечается в сообщении, сведение корабля с орбиты полностью контролировалось с Земли.

"Тяньчжоу-2" был запущен 29 мая 2021 года с космодрома Вэньчан на Хайнане и пробыл в космосе более 300 дней. Он обеспечил транспортировку 6,8 тонны припасов для космонавтов, которые после трех месяцев пребывания на орбите 17 сентября вернулись на Землю. 18 сентября 2021 года грузовик отстыковался, облетел китайскую орбитальную станцию, успешно сблизился с ее главным модулем "Тяньхэ" и совершил с ним повторную стыковку. 27 марта он отстыковался от станции в последний раз, после чего началось сведение корабля с орбиты.

Китайская станция находится на высоте 400 км и, как ожидается, прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (при смене экипажа - до шести). Масса комплекса, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. Ожидается, что станция заработает в 2022 году и, как обещают власти КНР, будет доступна при осуществлении международных проектов.

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