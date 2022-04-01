Космический корабль КНР "Тяньчжоу-2" сгорел над Тихим океаном

Китайский грузовой корабль "Тяньчжоу-2" в пятницу вошел в плотные слои атмосферы Земли и сгорел. Как сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов Китая, небольшое количество обломков упало в южной части Тихого океана.

Фото: Reuters Reuters

Как отмечается в сообщении, сведение корабля с орбиты полностью контролировалось с Земли.

"Тяньчжоу-2" был запущен 29 мая 2021 года с космодрома Вэньчан на Хайнане и пробыл в космосе более 300 дней. Он обеспечил транспортировку 6,8 тонны припасов для космонавтов, которые после трех месяцев пребывания на орбите 17 сентября вернулись на Землю. 18 сентября 2021 года грузовик отстыковался, облетел китайскую орбитальную станцию, успешно сблизился с ее главным модулем "Тяньхэ" и совершил с ним повторную стыковку. 27 марта он отстыковался от станции в последний раз, после чего началось сведение корабля с орбиты.