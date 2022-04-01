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1 час назад

Apple объединилась с LG для разработки гибкого экрана

Ferra.ru

СМИ сообщили, что Apple сотрудничает с LG для разработки гибкого OLED-экрана с ультратонким защитным стеклом для будущих моделей iPad и MacBook.

Apple объединилась с LG
Фото: LGLG

Сообщается, что в 2022 году LG Display поставит HP 17-дюймовые гибкие 4K OLED-панели, предназначенные для складных ноутбуков. То есть у компании уже есть опыт. Это могло побудить Apple задуматься о сотрудничестве.

Источник утверждает, что LG уже сотрудничает с Apple по поводу OLED-панели. Предполагается, что в этой панели будет использоваться сверхтонкое защитное стекло вместо полиимида, которое в настоящее время применяется в большинстве других складных дисплеев.

Аналитики считают, что устройства Apple с гибкими экранами могут появиться в 2025, 2026 и 2027 годах.

Наука и техника,Apple,
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