Apple объединилась с LG

СМИ сообщили, что Apple сотрудничает с LG для разработки гибкого OLED-экрана с ультратонким защитным стеклом для будущих моделей iPad и MacBook.

Фото: LG LG

Сообщается, что в 2022 году LG Display поставит HP 17-дюймовые гибкие 4K OLED-панели, предназначенные для складных ноутбуков. То есть у компании уже есть опыт. Это могло побудить Apple задуматься о сотрудничестве.

Источник утверждает, что LG уже сотрудничает с Apple по поводу OLED-панели. Предполагается, что в этой панели будет использоваться сверхтонкое защитное стекло вместо полиимида, которое в настоящее время применяется в большинстве других складных дисплеев.