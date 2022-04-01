Samsung удалось увеличить время работы умных часов

Samsung удалось увеличить ёмкость аккумулятора в 44-мм модели Galaxy Watch4, но этого не произошло с 40-мм версией. Теперь сертификация Safety Korea показывает, что недоразумение будет исправлено в следующем поколении.
Сообщается, что модель Samsung Galaxy Watch5 40 мм (EB-BR900ABY) получит аккумулятор ёмкостью 276 мАч вместо 247 мАч (+29 мАч). Более крупные часы Watch5 44 мм (EB-BR910ABY) будут оснащаться аккумулятором ёмкостью 397 мАч, вместо 361 мАч (+36 мАч).
Ранее появилась информация о том, что Samsung нашла способ интегрировать термометр в часы следующего поколения. Серия Galaxy Watch5, скорее всего, выйдет во второй половине 2022 года. Вероятно, в ближайшее время будет появляться всё больше информации о грядущих часах.