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1 час назад

У Booking.com появилась замена

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Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что единой площадкой для бронирования отелей по всей России станет туристическая платформа Russpass.

У Booking.com появилась замена
Фото: ТАССТАСС

Сервис заменит ушедший из РФ ресурс по бронированию объектов размещения Booking.com. Старт прямых продаж на сайте Russpass намечен на апрель. При подключении гостиницам предоставят льготные условия в виде комиссии в 5%.

Туристы также могут рассчитывать на разные бонусы, среди которых ранний или поздний заезд и выезд, а также специальные тарифы.

Как отметили в пресс-службе Мостуризма, что взаимодействие с Russpass позволит эффективно управлять номерным фондом, продажами и тарифами. У клиентов также будет доступ к различным инструментам продвижения.

На Russpass уже имеются готовые маршруты по восьми российским городам с включенными в них отелями. Также туристы смогут добавлять гостиницы в маршрут и выстраивать его от места проживания до интересных локаций.

Наука и техника,Наталья Сергунина,
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