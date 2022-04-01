У Booking.com появилась замена

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что единой площадкой для бронирования отелей по всей России станет туристическая платформа Russpass.
Сервис заменит ушедший из РФ ресурс по бронированию объектов размещения Booking.com. Старт прямых продаж на сайте Russpass намечен на апрель. При подключении гостиницам предоставят льготные условия в виде комиссии в 5%.
Туристы также могут рассчитывать на разные бонусы, среди которых ранний или поздний заезд и выезд, а также специальные тарифы.
Как отметили в пресс-службе Мостуризма, что взаимодействие с Russpass позволит эффективно управлять номерным фондом, продажами и тарифами. У клиентов также будет доступ к различным инструментам продвижения.
На Russpass уже имеются готовые маршруты по восьми российским городам с включенными в них отелями. Также туристы смогут добавлять гостиницы в маршрут и выстраивать его от места проживания до интересных локаций.