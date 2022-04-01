У Booking.com появилась замена

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что единой площадкой для бронирования отелей по всей России станет туристическая платформа Russpass.

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Сервис заменит ушедший из РФ ресурс по бронированию объектов размещения Booking.com. Старт прямых продаж на сайте Russpass намечен на апрель. При подключении гостиницам предоставят льготные условия в виде комиссии в 5%.

Туристы также могут рассчитывать на разные бонусы, среди которых ранний или поздний заезд и выезд, а также специальные тарифы.

Как отметили в пресс-службе Мостуризма, что взаимодействие с Russpass позволит эффективно управлять номерным фондом, продажами и тарифами. У клиентов также будет доступ к различным инструментам продвижения.