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1 час назад

Российские сайты подверглись массовым DDoS-атакам

Ferra.ru

«Лаборатория Касперского» сообщила, что число DDoS-атак на российские организации выросло в восемь раз в марте 2022 года. К тому же была зафиксирована средняя длительность атаки в 29 часов — вместо 12 минут.

Число DDoS-атак на российские организации выросло в восемь раз
Фото: ТАССТАСС

Сообщается, что самая длительная DDoS-атака заняла 145 часов, то есть более шести суток. В основном в марте атаковали финансовые организации: их доля составила 35%. А вот 33% нападений пришлось на государственные органы, ещё 9% — на образовательные учреждения, 3% — на сайты СМИ.

Эксперты отметили, что атаки стали более мощными, подготовленными и длительными. Хакеры теперь ищут более изощрённые способы для причинения ущерба. Специалисты также рассказали, что теперь к атакам подключаются обычные интернет-пользователи, которые просто хотят участвовать в киберпротивостоянии.

Наука и техника,Общество,Лаборатория Касперского,
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