«Лаборатория Касперского» сообщила, что число DDoS-атак на российские организации выросло в восемь раз в марте 2022 года. К тому же была зафиксирована средняя длительность атаки в 29 часов — вместо 12 минут.

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Сообщается, что самая длительная DDoS-атака заняла 145 часов, то есть более шести суток. В основном в марте атаковали финансовые организации: их доля составила 35%. А вот 33% нападений пришлось на государственные органы, ещё 9% — на образовательные учреждения, 3% — на сайты СМИ.