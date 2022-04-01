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25 минут назад

Резкое снижение численности воробьев связали с изменением схем озеленения городов

ТАСС

Резкое снижение численности домовых воробьев в крупных городах, в том числе Москве, является следствием сокращения зеленых насаждений, прежде всего кустов и деревьев. Об этом в пятницу сообщили в Институте географии РАН.

Резкое исчезновение воробьев объяснили
Фото: EPAEPA

Как напомнили в институте, 1 апреля международное сообщество отмечает День птиц. Домовый воробей - одна из самых известных птиц, обитающих в непосредственной близости от человека. По данным ученых, к началу нынешнего столетия в Москве по сравнению с 1970-ми годами численность воробьев в районах пятиэтажек снизилась в четыре раза. То же самое наблюдается и во многих крупных европейских городах - Лондоне, Варшаве.

Видео дня

Немаловажным фактором, повлиявшим на сокращение численности воробьев в городах, стало кардинальное изменение схем озеленения. По мнению специалиста, современное озеленение порой сводится к разбивке газонов и цветников.

"При этом каждый год происходит сокращение зеленых насаждений города, в первую очередь кустов, но также и деревьев. Кусты, особенно густые и, так сказать, мало окультуренные играют важную роль, служа убежищами для мелких птиц от хищников, особенно в зимний период", - сказал орнитолог Института географии РАН Петр Глазов, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, в последние годы специалисты отмечают резкое сокращение численности домового воробья, охватившее практически весь его ареал от Северной Америки до Индии и затронувшее почти все популяции. Среди других основных причин сложившейся ситуации ученые называют сокращение численности насекомых, увеличение количества паразитов в крови птиц, увеличение пресса хищничества на вид и сокращение мест для гнездования.

Так, домовый воробей живет рядом с человеком, устраивая гнезда непосредственно в постройках или поблизости от них. Причем птицы предпочитают гнездиться в малоэтажных застройках, домах под крышей, различных нишах конструкций и т. п. Современная многоэтажная застройка практически лишена таких удобных для домового воробья мест, и поиск новых становится для него непростым делом, пояснили в институте.

Наука и техника,РАН,
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