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1 час назад

Учёные записали новое сообщение для инопланетян

Ferra.ru

Учёные отправляют сообщения инопланетянам с 1974 года, но пока нам никто не ответил. Возможно, новое «письмо» заинтересует их наконец?

Учёные записали новое сообщение для инопланетян
Фото: ТАССТАСС

Scientific American сообщает, что исследователи отправили в космос сигнал, в котором зашифровали послание бинарным кодом. Сообщение включает в себя основные математические и физические концепции для создания универсального средства связи, а также маленькое изображение двух человеческих существ, сведения по анатомии, подробности о ДНК, периодической таблице и просьбу ответить.

Это не первое послание инопланетянам от землян. Ранее учёные запустили в космос зонды «Вояджеры». К борту каждого «Вояджера» прикрепили круглую алюминиевую коробку с позолоченным видеодиском. На диске нём есть слайды с важными данными о жизни на Земле.

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