Учёные записали новое сообщение для инопланетян

Учёные отправляют сообщения инопланетянам с 1974 года, но пока нам никто не ответил. Возможно, новое «письмо» заинтересует их наконец?

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Scientific American сообщает, что исследователи отправили в космос сигнал, в котором зашифровали послание бинарным кодом. Сообщение включает в себя основные математические и физические концепции для создания универсального средства связи, а также маленькое изображение двух человеческих существ, сведения по анатомии, подробности о ДНК, периодической таблице и просьбу ответить.