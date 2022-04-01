Учёные рассказали о новом способе уберечь автомобиль от угона

Вы привыкли парковать автомобиль под уличными фонарями, думая, что яркий свет отпугнёт вора? Интуитивно это кажется правильным, ведь тайно угонять машину в темноте проще. Однако новое исследование ставит под сомнение это традиционное предположение.

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Утверждается, что на тёмных улицах происходит меньше угонов автомобилей, чем на хорошо освещённых улицах. Как пишет New Atlas, на протяжении десятилетий исследователи изучали связь между уличным освещением и преступностью. Несмотря на неоднозначные результаты, полиция, правительства и граждане по-прежнему считают, что улучшение уличного освещения может снизить уровень преступности.