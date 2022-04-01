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2 часа назад

Создан первый Android-смартфон с фирменным разъёмом iPhone

Ferra.ru

Создатель первого iPhone с портом USB-C представил Android-смартфон с разъёмом Lightning — фирменным разъёмом Apple.

Создан первый Android-смартфон с разъёмом iPhone
Фото: ferra.ruferra.ru

Инженер Кен Пиллонел (Kenny Pi) утверждает, что порт настоящий и работает. Если верить энтузиасту, разъём поддерживает зарядку и передачу данных. Он вмонтирован в Samsung Galaxy A51. Инженер говорит, что вскоре выпустит более длинное видеоруководство о том, как ему удалось подключить Lightning к смартфону.

Недавно китайский энтузиаст Ян Чансюн (Yang Changshun) также представил iPhone 13 Pro Max с портом USB Type-C, аудиоразъёмом 3,5 мм, двумя вентиляторами для охлаждения, дополнительной батареей и динамиками. Ещё один iPhone с разъёмом USB-C продали ранее на аукционе за 86 тысяч долларов.

Наука и техника,Apple,
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