Создан первый Android-смартфон с разъёмом iPhone

Недавно китайский энтузиаст Ян Чансюн (Yang Changshun) также представил iPhone 13 Pro Max с портом USB Type-C, аудиоразъёмом 3,5 мм, двумя вентиляторами для охлаждения, дополнительной батареей и динамиками. Ещё один iPhone с разъёмом USB-C продали ранее на аукционе за 86 тысяч долларов.