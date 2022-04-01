Почему кресс-салат относят к самым полезным продуктам на Земле

Кресс-салат является одним из самых полезных продуктов на планете, поскольку он богат питательными веществами. Это не просто зелень, которую можно подавать к мясу или добавлять в состав различных блюд, а настоящий кладезь витаминов и минералов. Об этом пишет издание Al Arabiya, перевод опубликован на "ИноСМИ".

Фото: Wikipedia commons Wikipedia commons

Кресс-салат — зеленый листовой овощ с толстыми стеблями, относящийся к семейству крестоцветных, наряду с белокочанной, брюссельской капустой и кале. Кресс-салат обладает горьковатым вкусом, что позволяет ему хорошо оттенять цитрусовые. По словам диетологов, он полезен тем, что содержит мало калорий, но много ценных веществ.

Что полезного входит в состав кресс-салата:

Витамин К

По словам диетолога Мэй Жу, одна чашка кресс-салата обеспечивает рекомендуемую суточную дозу витамина К. Это вещество способствует укреплению костей и быстрому заживлению ран.

Витамин С

Аскорбиновая кислота, содержащаяся в кресс-салате в большом количестве, помогает синтезировать коллаген. Он важен для сохранения здоровья кожи, волос и ногтей, а также для укрепления суставов. Кроме того, витамин С усиливает иммунитет, нейтрализуя патогены и способствуя пролиферации лимфоцитов.

Антиоксиданты

Антиоксиданты помогают защитить клетки человеческого организма, а также его ДНК от вредного воздействия свободных радикалов.

Бета-каротин

Еще одно вещество, которое содержится в кресс-салате в большом количестве — бета-каротин. Он помогает поддерживать здоровое состояние кожи, способствуя ее упругости и эластичности.

Вещества, полезные для беременных

Кресс-салат также является источником фолиевой кислоты и витамина B9, необходимых для здорового развития плода в утробе. Фолиевая кислота предотвращает развитие пороков у будущего ребенка и полезна для самих будущих мам.