Найден способ создать устойчивые к ВИЧ иммунные клетки

С помощью методов геномного редактирования американские ученые превратили индуцированные стволовые клетки обезьяны в иммунные T-клетки, устойчивые к вирусу иммунодефицита. В перспективе открытие позволит разрабатывать новые методы лечения для пациентов, инфицированных ВИЧ. Статья опубликована в журнале Stem Cell Reports.

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Около 37,7 млрд человек во всем мире инфицированы вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Существующие лекарства позволяют подавить размножение вируса и остановить его передачу от человека к человеку. Однако инфицированные пациенты вынуждены ежедневно принимать препараты, которые часто вызывают нежелательные побочные эффекты.

Один из перспективных методов лечения заболевания — иммунотерапия. Преимущественно ВИЧ поражает Т-клетки, ослабляя иммунную систему и повышая восприимчивость к инфекциям. Во время иммунотерапии собственные T-клетки пациента генетически модифицируются для приобретения устойчивости к ВИЧ. Однако этим способом можно получить только ограниченное число устойчивых Т-клеток, а сложные процедуры их выделения, модификации, размножения и повторного введения пациенту ставят под угрозу их сохранность.

В больших количествах Т-клетки можно получить из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК) — стволовых клеток, полученных из каких-либо других клеток, например кожи или крови, с помощью эпигенетического перепрограммирования. Эти быстро делящиеся клетки можно превратить в большие количества T-клеток, специфичных для каждого пациента.