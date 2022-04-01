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35 минут назад

Twitter-аккаунт Windows высмеяли за публикацию с фотографией iMac

Газета.Ru

Microsoft опубликовала в Twitter пост с рекомендациями по очистке Windows 11 от накопившегося в системе мусора и в качестве иллюстрации выбрала 24-дюймовый iMac на M1. Сообщение об этом появилось в ветке Mac на форуме Reddit.

Twitter-аккаунт Windows высмеяли за публикацию с фотографией iMac
Фото: ГазетаГазета

Пользователи высмеяли Microsoft за изображение зеленого iMac с чипом M1 в посте о Windows. Вскоре после этого пост был удален и опубликован спустя несколько часов с новой иллюстрацией. На этот раз было использовано изображение ноутбука линейки Microsoft Surface.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что китайские продавцы стали предлагать на азиатских маркетплейсах "макбуки" без экранов в качестве настольного ПК, называя это "бюджетным Mac mini".

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