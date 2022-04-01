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5 минут назад

Американцы сфотографировали с орбиты марсианский вертолет Ingenuity

Газета.Ru

Американский орбитальный аппарат сфотографировал вертолет Ingenuity и марсоход Perseverance на поверхности Марса. Об этом сообщает лаборатория LPR Аризонского университета.

Американцы сфотографировали с орбиты марсианский вертолет Ingenuity
Фото: NASANASA

В 2020 году NASA отправило на Марс колесный автоматический аппарат Perseverance и миниатюрный вертолет Ingenuity. И если на марсоход легли основные задачи по исследованию планеты, то вертолет должен был всего лишь доказать принципиальную возможность полета в разреженной марсианской атмосфере.

Это удалось, но после этого специалисты NASA решили продолжить программу Ingenuity, и к настоящему моменту он совершил более 20 полетов.

Лаборатория исследования Луны и планет Аризонского университета выложила фотографии марсохода и вертолета, сделанные камерой высокого разрешения HiRise орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter. Аппараты находятся в кратере Езеро, древнем марсианском озере.

Марсоход виден как светлая точка на фоне расколотой коренной породы скалы Мааз, а вертолет – как темная точка на фоне песчаных дюн. Камера HiRise позволяет делать снимки с разрешением до 30 сантиметров, и потому у Ingenuity, чей фюзеляж примерно достигает 15 сантиметров в ширину, невозможно различить никаких деталей. Ранее ученые обнаружили на Плутоне следы недавних извержений криовулканов.

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