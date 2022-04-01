В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 83.41EUR 92.49
Войти в почту
3 часа назад

NASA не хочет отказываться от запуска астронавтов на российских «Союзах»

Ferra.ru

В сети появилась информация о том, что несмотря на происходящее в мире, NASA всё ещё сохраняет своё желание сотрудничать с Роскосмосом. В том числе это касается и запуска космических кораблей «Союз».

NASA не хочет отказываться от сотрудничества с Роскосмосом
Фото: ТАССТАСС

Сообщается, что американское агентство хотело бы продолжить отправлять американских и европейских астронавтов к Международной космической станции (МКС) на российских космических кораблях «Союз». Об этом рассказало издание Ars Technica.

В то время как NASA теперь имеет доступ к космическому кораблю SpaceX Crew Dragon, который обладает более чем достаточной вместимостью для удовлетворения потребностей в пилотируемых полётах в космос для США и Европы, с точки зрения ротации NASA хотело бы отправлять астронавтов на «Союзе». Ars Technica

Это, по словам наших коллег, гарантировало бы, что «на борту [МКС] будет американский или европейский астронавт, который всегда будет присматривать за западной половиной космической станции».

Роскосмос,NASA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители