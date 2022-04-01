NASA не хочет отказываться от сотрудничества с Роскосмосом

В сети появилась информация о том, что несмотря на происходящее в мире, NASA всё ещё сохраняет своё желание сотрудничать с Роскосмосом. В том числе это касается и запуска космических кораблей «Союз».

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Сообщается, что американское агентство хотело бы продолжить отправлять американских и европейских астронавтов к Международной космической станции (МКС) на российских космических кораблях «Союз». Об этом рассказало издание Ars Technica.

В то время как NASA теперь имеет доступ к космическому кораблю SpaceX Crew Dragon, который обладает более чем достаточной вместимостью для удовлетворения потребностей в пилотируемых полётах в космос для США и Европы, с точки зрения ротации NASA хотело бы отправлять астронавтов на «Союзе». Ars Technica