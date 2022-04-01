Самый дешёвый смартфон Xiaomi уже можно купить за 100 долларов

Прошло всего несколько дней с анонса Redmi 10A, а смартфон уже поступил в продажу.

Фото: xiaomi xiaomi

Что интересно, базовая версия устройства (с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти) обойдётся всего в 100 долларов. Это делает новинку самым дешёвым смартфоном Xiaomi. При этом стоимость более старших моделей не сильно выше — 125 долларов за версию 4/128 ГБ и 140 долларов за вариант на 6/128 ГБ.

Напомним, что в основу Redmi 10A лёг чип Helio G25 от MediaTek. При этом аппарат получил 6,53-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+, основную камеру на 13 Мп и фронтальную на 5 Мп.

Смартфон поддерживает мобильные сети 4-го поколения (LTE), а также подключение Bluetooth 5.0 и возможность расширения памяти за счёт карт памяти microSD объемом до 512 ГБ.