Самый дешёвый смартфон Xiaomi уже можно купить за 100 долларов

Прошло всего несколько дней с анонса Redmi 10A, а смартфон уже поступил в продажу.
Что интересно, базовая версия устройства (с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти) обойдётся всего в 100 долларов. Это делает новинку самым дешёвым смартфоном Xiaomi. При этом стоимость более старших моделей не сильно выше — 125 долларов за версию 4/128 ГБ и 140 долларов за вариант на 6/128 ГБ.
Напомним, что в основу Redmi 10A лёг чип Helio G25 от MediaTek. При этом аппарат получил 6,53-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+, основную камеру на 13 Мп и фронтальную на 5 Мп.
Смартфон поддерживает мобильные сети 4-го поколения (LTE), а также подключение Bluetooth 5.0 и возможность расширения памяти за счёт карт памяти microSD объемом до 512 ГБ.
Ёмкость аккумулятора Redmi 10A составляет 5000 мАч, при этом из коробки девайс работает под управлением Android 11 с установленным поверх MIUI 12.5.