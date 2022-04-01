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1 час назад

В России задержат подключение замены Apple Pay

Ferra.ruиещё 1

Стало известно, что центробанк перенёс обязательное подключение банков к приложению «СБПэй» — замены Apple Pay.

В России задержат подключение замены Apple Pay
Фото: ferra.ruferra.ru

Как пишет РБК, банкам разрешили подключиться к приложению «СБПэй» на три месяца позже, чем надо было. Сроки продлили до 1 июля. До тех пор центробанк не будет штрафовать банки.

«СБПэй» предназначено для безналичной оплаты товаров и услуг в офлайн-магазинах и на сайтах. С 1 апреля сервис должны были подключить все системно значимые кредитные организации и банки с универсальной лицензией. Сейчас в «СБПэй» доступна онлайн- и офлайн-оплата покупок и услуг с помощью сканирования QR-кода на кассе в торговых точках, а также онлайн-оплата в интернет-магазинах с помощью платёжной ссылки или кнопки. «СБПэй» работает на Системе быстрых платежей. Приложение поддерживается на смартфонах с Android версии не ниже 6.0 и iOS, начиная с 13-й версии.

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