Ученые создали чип для сортировки сперматозоидов

Результаты исследования представлены в журнале Analyst of the Royal Society of Chemistry. Разработка принадлежит специалистам из Колледжа инженерии и компьютерных наук Флоридского Атлантического университета.
Отмечается, что микрофлюидный чип является простым в использовании, а главное - недорогим. Устройство сортирует сперматозоиды, выявляя здоровые. По данным исследований, отобранные чипом сперматозоиды являются более подвижными.
По данным ученых, из 100 миллионов сперматозоидов лишь несколько сотен попадают в фаллопиевы трубы в женской репродуктивной системе. Для терапии бесплодия важно, чтобы сперматозоиды были максимально подвижными.