Ученые создали чип для сортировки сперматозоидов

Отмечается, что микрофлюидный чип является простым в использовании, а главное - недорогим. Устройство сортирует сперматозоиды, выявляя здоровые. По данным исследований, отобранные чипом сперматозоиды являются более подвижными.

По данным ученых, из 100 миллионов сперматозоидов лишь несколько сотен попадают в фаллопиевы трубы в женской репродуктивной системе. Для терапии бесплодия важно, чтобы сперматозоиды были максимально подвижными.