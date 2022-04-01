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39 минут назад

Учёные создали чип для сортировки сперматозоидов

runews24.ru

Результаты исследования представлены в журнале Analyst of the Royal Society of Chemistry. Разработка принадлежит специалистам из Колледжа инженерии и компьютерных наук Флоридского Атлантического университета.

Ученые создали чип для сортировки сперматозоидов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отмечается, что микрофлюидный чип является простым в использовании, а главное - недорогим. Устройство сортирует сперматозоиды, выявляя здоровые. По данным исследований, отобранные чипом сперматозоиды являются более подвижными.

По данным ученых, из 100 миллионов сперматозоидов лишь несколько сотен попадают в фаллопиевы трубы в женской репродуктивной системе. Для терапии бесплодия важно, чтобы сперматозоиды были максимально подвижными.

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