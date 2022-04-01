Ученые закончили расшифровку всего генома человека

Группа исследователей заявила, что они, после более двадцати лет исследований, наконец закончили расшифровку всего генома человека, собрав полный генетический план человеческой жизни. Международная команда ученых описала первое в истории секвенирование полного человеческого генома в исследовании, опубликованном в журнале Science.

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Предыдущая попытка была незавершенной, из-за того, что технологии секвенирования ДНК не могли прочитать некоторые ее части. Даже после обновлений в нем отсутствовало около восьми процентов генома. Ученые заявили, что полная картина генома даст человечеству лучшее понимание нашей эволюции и биологии, а также откроет двери для медицинских открытий в таких областях, как старение, нейродегенеративные состояния, рак и болезни сердца.

"Мы просто расширяем наши возможности для понимания болезней человека", - сказала Карен Мига, автор одного из шести исследований, опубликованных в четверг.

О первом проекте расшифровки генома человека было объявлено на церемонии в 2000 году лидерами двух конкурирующих организаций: международного проекта, финансируемого государством, и возглавляемого агентством Национального института здравоохранения США, и частной компании Celera Genomics из штата Мэриленд.