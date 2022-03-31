Раскрыты таинственные исчезновения комет рядом с Сатурном

Астрономы Университета Оклахомы обнаружили, что долгопериодические кометы, чья орбита пролегает через отдаленные области Солнечной системы за пределами и рядом с орбитой Сатурна, таинственным образом «исчезают». Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Фото: NASA NASA

Результаты компьютерного моделирования показали, что гравитация планет гигантов изменяет орбиты долгопериодических комет таким образом, что эти орбиты становятся меньше. В результате возвращающиеся в Солнечную систему долгопериодические кометы должны наблюдаться чаще, чем новые кометы, однако это не так.

Причина, по которой это число последних непропорционально велико, заключается в том, что более высокое приповерхностное содержание летучих веществ в новых долгопериодических кометах усиливает активность, увеличивая вероятность их обнаружения. Яркость возвращающихся комет уменьшается с каждым оборотом вокруг Солнца, потому что запасы льда истощаются.