Рыб научили простой арифметике

Учёные из Боннского университета научили пресноводную рыбу Зебру Мбуна и скатов прибавлять и вычитать числа в пределах от одного до пяти.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Ранее исследователи выяснили, что рыбы способны понимать разницу между большими и маленькими числами. Теперь учёные проверили, могут ли они совершать арифметические операции.

Для этого исследователи сконструировали камеру, в которой был стартовый отсек, экран, на котором показывали некую фигуру, зона выбора и экран с двумя фигурами. Изображения были синего и жёлтого цветов. Сначала рыбе в течение пяти секунд показывали сразу две фигуры. Затем она плыла в следующий отсек и видела два экрана — на одном была одна фигура, а на другом — три. Рыбе должна была сделать выбор между двумя изображениями.

Рыбы должны были научиться распознавать синий цвет как символ сложения, а жёлтый цвет — как символ вычитания. Если на первом изображении фигуры были жёлтыми, то рыбы получали лакомство, в случае если подплывали к экрану с одной фигурой. Если фигуры изначально были синими, то рыбы получали лакомство, подплывая к трём фигурам.