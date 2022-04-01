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52 минуты назад

Рыб научили простой арифметике

Ferra.ruиещё 1

Учёные из Боннского университета научили пресноводную рыбу Зебру Мбуна и скатов прибавлять и вычитать числа в пределах от одного до пяти.

Рыб научили простой арифметике
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ранее исследователи выяснили, что рыбы способны понимать разницу между большими и маленькими числами. Теперь учёные проверили, могут ли они совершать арифметические операции.

Для этого исследователи сконструировали камеру, в которой был стартовый отсек, экран, на котором показывали некую фигуру, зона выбора и экран с двумя фигурами. Изображения были синего и жёлтого цветов. Сначала рыбе в течение пяти секунд показывали сразу две фигуры. Затем она плыла в следующий отсек и видела два экрана — на одном была одна фигура, а на другом — три. Рыбе должна была сделать выбор между двумя изображениями.

Рыбы должны были научиться распознавать синий цвет как символ сложения, а жёлтый цвет — как символ вычитания. Если на первом изображении фигуры были жёлтыми, то рыбы получали лакомство, в случае если подплывали к экрану с одной фигурой. Если фигуры изначально были синими, то рыбы получали лакомство, подплывая к трём фигурам.

В итоге, рыбы правильно выбрали фигуры при операциях сложения в 82% случаев, при вычитании — в 68% случаев. У скатов результаты были лучше — 96% и 90% соответственно.

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