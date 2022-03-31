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45 минут назад

Совет российских блогеров потребовал от Meta* $1 млрд компенсации

Вероника Полынина

Совет блогеров при Совете Федерации составил претензию к компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) и потребовал выплатить 1 млрд долларов компенсации пострадавшим от блокировки Instagram (принадлежит Meta, запрещена в РФ) блогерам и предпринимателям. Об этом сообщила на круглом столе в Общественной палате основатель этого совета Валерия Рытвина, пишут «Ведомости».

Совет российских блогеров потребовал от Meta* $1 млрд компенсации
Фото: РамблерРамблер

«Выплаченная компенсация будет направлена на поддержку физических и юридических лиц, понесших убытки в результате противоправных действий Meta Platforms Inc.», — отмечается в обращении.

Совет блогеров также потребовал от Meta принести публичные извинения перед гражданами России.

По словам Рытвиной, в случае отказа компании выплатить компенсацию совет обратится в суд. Это может быть как российский, так и американский суд.

Рытвина отметила, что в день блокировки Instagram совет провел опрос среди 60 тысяч пользователей соцсети. Выяснилось, что 70% зарабатывали в соцсети, а для половины из них Instagram был основным источником заработка.

Рытвина напомнила, что в 2021 году Meta выделила 1 млрд долларов на заключение контрактов с новостными СМИ в Австралии. Это случилось после противостояния, возникшего у Facebook с правительством Австралии из-за закона, который обязывал соцсеть платить местным медиакомпаниям за их контент.

*запрещена в России

Наука и техника,Общественная палата России,Совет Федерации,
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