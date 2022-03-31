Какой VPN-сервис лучше выбрать

На фоне блокировки ряда сайтов и соцсетей в России пользователи начали активно скачивать VPN-сервисы. «Рамблер» рассказал, какой впн лучше и чем отличаются самые популярные vpn-сервисы.

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Что такое VPN и зачем он нужен

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VPN (Virtual Private Network) - виртуальная частная сеть, помогающая обходить блокировки различных ресурсов. VPN-сервис позволяет пропустить весь трафик пользователя через зашифрованное соединение.

Кроме того, VPN создает нечто вроде прослойки между устройством пользователям и интернетом, что делает соединение безопасным - с высокой вероятностью трафик перехватить не удастся.

Благодаря VPN можно шифровать свой IP-адрес так, чтобы казалось, что вы находитесь в другой стране. Это позволяет смотреть контент, доступ к которому с территории России закрыт. При этом власти могут заблокировать VPN-провайдеров, в таком случае придется искать новый сервис.

С бесплатными VPN сервисами стоит быть осторожнее - они могут зарабатывать на сборе и продаже данных пользователей. Год назад «Коммерсант» рассказал о сливе базы данных 21 миллиона пользователей популярных бесплатных VPN-приложений для Android.

Речь шла о сервисах Super VPN, Gecko VPN и Chat VPN, большинство пользователей которых - жители России, Китая и Ближнего Востока.

Как работает VPN

VPN-сервис отправляет все данные с устройства пользователя через зашифрованное безопасное соединение на внешний сервер, который находится в другой стране. Другими словами: все ваши данные будут направляться в пункт назначения - на страницу в интернете, сайт и тому подобное - не напрямую с вашего устройства, а через VPN. Количество серверов у VPN-сервисов может быть как небольшим, так и очень впечатляющим.

VPN-сервис прячет IP-адрес пользователя, из-за чего его интернет-провайдер и третьи стороны не могут видеть, что пользователь делал в интернете. Для доступа к этим данным потребовался бы ключ дешифрования, но он есть только у самого пользователя и VPN-сервиса. Портал «Канобу» отмечает, что у хакера ушли бы годы на расшифровку кода без доступа к ключу.

Скачанное приложение VPN работает на устройствах в фоновом режиме.

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Лучшие VPN-сервисы

ProtonVPN

Этот сервис доступен на всех основных платформах. В бесплатной версии Proton обычно можно подключаться с одного устройства к серверам в трех странах на выбор.

Плюсы:

Нет ограничений на количество трафика

Количество серверов - больше 1500 в более чем 50 странах

Регулярные проверки безопасности

Минусы:

Одновременная работа только с одного устройства

Поддержка торрентов только с платной подпиской

«Канобу» отмечает, что Proton зарегистрирован в Швейцарии, где нет законов о передаче информации спецслужбам и другим странам - это еще одна гарантия защиты данных.

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Windscribe

Этот сервис позволяет использовать до десяти гигабайт трафика в месяц, что довольно щедро для бесплатного VPN, отмечает «Канобу». Количество серверов сервиса - около 200.

Увеличить лимит можно еще на пять гигабайт, прорекламировав сервис в твиттере.

Плюсы:

Встроенный блокировщик рекламы и вредоносного ПО

Приличное количество трафика

Минусы:

Нестабильное подключение: чем дальше сервер от вашей локации, тем медленнее и хуже он работает

Платная версия обойдется примерно в 760 рублей в месяц.

Avira Phantom VPN

Этот сервис разработали создатели одноименного антивируса. Он обеспечивает стабильный просмотр стриминговых сервисов.

Плюсы:

Работает на неограниченном количестве устройств

Есть бесплатная недельная версия с 1400 серверами

Минусы:

Бесплатно выделяется лишь 500 мегабайт трафика в месяц, после регистрации лимит вырастет до одного гигабайта

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PotatoVPN

Этот сервис предоставляет бесплатное соединение с шестью серверами в США, Канаде, Британии, Германии, Сингапуре и Индии.

Плюсы:

Для соединения не нужна регистрация

Техническая поддержка в чате онлайн

Минусы:

По отзывам пользователей, медленнее работает по вечерам

PotatoVPN также предоставляет серверы премиум-класса, охватывающие больше стран.

PrivateVPN

«Канобу» отмечает, что этот сервис - самый доступный среди платных. По действующей до конца марта акции можно выбрать вариант с двумя долларами в месяц за три года подписки, либо шесть долларов за три месяца. Количество серверов - более 200.

Плюсы:

Невысокая цена за безлимитный трафик и стабильную скорость

Режим, позволяющий скрыть сам факт использования VPN

Минусы:

Небольшое количество серверов - бесплатный Proton предлагает более широкий выбор

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Browsec

Этот сервис умеет автоматически включаться только на выбранных сайтах, проводя остальной трафик напрямую.

Плюсы:

Нет ограничений по трафику

Минусы:

Доступны всего четыре сервера

Скорость около 20 Мбит/с в бесплатной версии (100 Мбит/с в премиум версии)

HideMy.name

Этот сервис можно использовать и на роутере, и на компьютерах, и на смартфонах, для скачивания необходимо зайти на сайт или в один из магазинов приложений. Подписка обойдется в 570 рублей в месяц.

Плюсы:

Есть техническая поддержка на случай, если не удастся настроить сервис самостоятельно

Минусы:

По отзывам пользователей, иногда приходиться ждать в течении пары минут перехода с одного IP-адреса на другой

Законно ли использовать VPN

Как пишет vc.ru, само существование VPN в России не запрещено - это следует из «Постановления правительства № 1279». Юристы заявили изданию, что ответственность может наступить только для операторов связи, если те не блокируют доступ к запрещенным сайтам.

25 марта глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил РБК, что власти России не планируют вводить уголовную ответственность за использование VPN-сервисов для обхода блокировок.