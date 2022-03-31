Какой VPN-сервис лучше выбрать

На фоне блокировки ряда сайтов и соцсетей в России пользователи начали активно скачивать VPN-сервисы. «Рамблер» рассказал, какой впн лучше и чем отличаются самые популярные vpn-сервисы.
VPN (Virtual Private Network) - виртуальная частная сеть, помогающая обходить блокировки различных ресурсов. VPN-сервис позволяет пропустить весь трафик пользователя через зашифрованное соединение.
Кроме того, VPN создает нечто вроде прослойки между устройством пользователям и интернетом, что делает соединение безопасным - с высокой вероятностью трафик перехватить не удастся.
Благодаря VPN можно шифровать свой IP-адрес так, чтобы казалось, что вы находитесь в другой стране. Это позволяет смотреть контент, доступ к которому с территории России закрыт. При этом власти могут заблокировать VPN-провайдеров, в таком случае придется искать новый сервис.
С бесплатными VPN сервисами стоит быть осторожнее - они могут зарабатывать на сборе и продаже данных пользователей. Год назад «Коммерсант» рассказал о сливе базы данных 21 миллиона пользователей популярных бесплатных VPN-приложений для Android.
Речь шла о сервисах Super VPN, Gecko VPN и Chat VPN, большинство пользователей которых - жители России, Китая и Ближнего Востока.
VPN-сервис отправляет все данные с устройства пользователя через зашифрованное безопасное соединение на внешний сервер, который находится в другой стране. Другими словами: все ваши данные будут направляться в пункт назначения - на страницу в интернете, сайт и тому подобное - не напрямую с вашего устройства, а через VPN. Количество серверов у VPN-сервисов может быть как небольшим, так и очень впечатляющим.
VPN-сервис прячет IP-адрес пользователя, из-за чего его интернет-провайдер и третьи стороны не могут видеть, что пользователь делал в интернете. Для доступа к этим данным потребовался бы ключ дешифрования, но он есть только у самого пользователя и VPN-сервиса. Портал «Канобу» отмечает, что у хакера ушли бы годы на расшифровку кода без доступа к ключу.
Скачанное приложение VPN работает на устройствах в фоновом режиме.
Этот сервис доступен на всех основных платформах. В бесплатной версии Proton обычно можно подключаться с одного устройства к серверам в трех странах на выбор.
Плюсы:
Нет ограничений на количество трафика
Количество серверов - больше 1500 в более чем 50 странах
Регулярные проверки безопасности
Минусы:
Одновременная работа только с одного устройства
Поддержка торрентов только с платной подпиской
«Канобу» отмечает, что Proton зарегистрирован в Швейцарии, где нет законов о передаче информации спецслужбам и другим странам - это еще одна гарантия защиты данных.
Этот сервис позволяет использовать до десяти гигабайт трафика в месяц, что довольно щедро для бесплатного VPN, отмечает «Канобу». Количество серверов сервиса - около 200.
Увеличить лимит можно еще на пять гигабайт, прорекламировав сервис в твиттере.
Плюсы:
Встроенный блокировщик рекламы и вредоносного ПО
Приличное количество трафика
Минусы:
Нестабильное подключение: чем дальше сервер от вашей локации, тем медленнее и хуже он работает
Платная версия обойдется примерно в 760 рублей в месяц.
Этот сервис разработали создатели одноименного антивируса. Он обеспечивает стабильный просмотр стриминговых сервисов.
Плюсы:
Работает на неограниченном количестве устройств
Есть бесплатная недельная версия с 1400 серверами
Минусы:
Бесплатно выделяется лишь 500 мегабайт трафика в месяц, после регистрации лимит вырастет до одного гигабайта
Этот сервис предоставляет бесплатное соединение с шестью серверами в США, Канаде, Британии, Германии, Сингапуре и Индии.
Плюсы:
Для соединения не нужна регистрация
Техническая поддержка в чате онлайн
Минусы:
По отзывам пользователей, медленнее работает по вечерам
PotatoVPN также предоставляет серверы премиум-класса, охватывающие больше стран.
«Канобу» отмечает, что этот сервис - самый доступный среди платных. По действующей до конца марта акции можно выбрать вариант с двумя долларами в месяц за три года подписки, либо шесть долларов за три месяца. Количество серверов - более 200.
Плюсы:
Невысокая цена за безлимитный трафик и стабильную скорость
Режим, позволяющий скрыть сам факт использования VPN
Минусы:
Небольшое количество серверов - бесплатный Proton предлагает более широкий выбор
Этот сервис умеет автоматически включаться только на выбранных сайтах, проводя остальной трафик напрямую.
Плюсы:
Нет ограничений по трафику
Минусы:
Доступны всего четыре сервера
Скорость около 20 Мбит/с в бесплатной версии (100 Мбит/с в премиум версии)
Этот сервис можно использовать и на роутере, и на компьютерах, и на смартфонах, для скачивания необходимо зайти на сайт или в один из магазинов приложений. Подписка обойдется в 570 рублей в месяц.
Плюсы:
Есть техническая поддержка на случай, если не удастся настроить сервис самостоятельно
Минусы:
По отзывам пользователей, иногда приходиться ждать в течении пары минут перехода с одного IP-адреса на другой
Как пишет vc.ru, само существование VPN в России не запрещено - это следует из «Постановления правительства № 1279». Юристы заявили изданию, что ответственность может наступить только для операторов связи, если те не блокируют доступ к запрещенным сайтам.
25 марта глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил РБК, что власти России не планируют вводить уголовную ответственность за использование VPN-сервисов для обхода блокировок.
«Я не видел ни одного проекта [о наказаниях за VPN], ни с кем никогда это не обсуждал. Но можно ли блокировать сами эти ресурсы, грубо говоря, сайты, где можно скачать VPN. Определенная законодательная база уже есть. Я считаю, что их можно и нужно блокировать. Любое правило люди найдут способ обойти. А исполнительная власть в пределах собственных полномочий, компетенции будет каждый раз находить способ закрывать те или иные лазейки», - заявил сенатор.