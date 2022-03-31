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44 минуты назад

Источники: Microsoft не хочет уходить из России

Чемпионат.comЧемпионат.com

Microsoft не хочет полностью уходить из России, однако готова прекратить свою деятельность при определённых обстоятельствах. Сейчас корпорация не готова остановить поддержку основополагающих сервисов, связанных с больницами, гражданской инфраструктурой, школами и цепочкой пищевых поставок.

Microsoft не хочет уходить из России
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Президент компании Брэд Смит напомнил, что многие социальные структуры зависят от программного обеспечения компании. Если отключить их от глобальных обновлений, то могут пострадать и обычные граждане, включая детей и стариков. Однако менеджмент Microsoft всё ещё обсуждает варианты развития событий со старшими чинами США, Европы и Великобритании. В случае чего, корпорация может прекратить поддержку определённых активов или «действовать в соответствии с определёнными санкциями».

По информации Reuters, сотрудники крупных западных корпораций из разных стран осудили решение не уходить с российского рынка. Недовольства высказали работники Microsoft, IMB и других компаний. Журналисты заметили общее негодование в закрытых рабочих чатах, а также взяли несколько комментариев у некоторых сотрудников, пожелавших остаться анонимными.

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