Спрос на гаджеты упал

Спрос на технику в мире снижается из-за геополитической неопределенности и вызванных COVID-19 ограничений. Об этом сообщает издание Nikkei.

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Журналисты ссылаются на топ-менеджера TSMC Марка Лю (Mark Liu), который в своем заявлении отметил постепенное снижение спроса в сегменте потребительской электроники.

«Все в отрасли обеспокоены ростом затрат по всей цепочке поставок. Полупроводниковая промышленность непосредственно испытала на себе этот рост затрат», — сообщил Лю.

В тайванской компании, которая является одним из основных поставщиков Apple, считают, что удорожание необходимых для производства гаджетов компонентов в конечном итоге приведет к росту цен на различные устройства. В свою очередь, это повлияет на падение спроса на глобальном рынке и особенно в Китае. Основным причинами роста цен Марк Лю назвал нестабильную ситуацию в мире и ограничения, вызванные пандемией коронавируса.

При этом в компании рассказали, что до сих пор не могут выполнить все заказы своих клиентов. В этой связи в TSMC планируют провести реорганизацию и наладить приоритетные поставки с учетом регионов, где наблюдается самый высокий спрос на электронику.