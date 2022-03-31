Ученые придумали, как доставлять лекарства к нужному участку сердца

Исследователи Уральского федерального университета вместе с коллегами из немецкого вуза изучили клетки миокарда в разных участках сердца. Оказалось, что сократимость клеток зависит от их функционала в работе сердца. Это знание поможет адресно доставлять лекарства к больному участку органа и избегать побочных эффектов.

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Статья опубликована в Journal of Molecular and Cellular Cardiology. В начале работы ученые предполагали обратное: что сократительные свойства клеток миокарда зависят от их анатомического месторасположения и подстраиваются под последовательность их активации. Оказалось, что система устроена сложнее и свойства клеток сердца зависят не от их близости или удаленности от центра желудочка. Это открытие важно для изучения чувствительности мышц сердца, их реакций на воздействие теми или иными препаратами.

Неоднородность клеток проверяли на немецком оборудовании с помощь карбоновых волокон. Установка позволила прикрепить к мембране клетки миокарда "нити" толщиной 10-12 микрометров, что меньше человеческого волоса. Таким образом ученые механически нагрузили клетку, создав условия тяжелых физических усилий человека. Они проанализировали, как нагрузка влияет на кардиомиоциты и каким образом меняется сила сокращения.

Вывод специалистов таков: при воздействии лекарств регионы миокарда будут вести себя по-разному, поэтому и на клетки нужно воздействовать индивидуально. Результаты дальнейших исследований помогут уточнять дозы препаратов и избавлять пациентов от побочных эффектов при лечении.