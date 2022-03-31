СМИ: Индия и Россия закончили работу над альтернативой SWIFT

Работа Индии и России над созданием альтернативной платформы передачи межбанковских сообщений в качестве замены SWIFT завершилась. Об этом сообщает газета Economic Times со ссылкой на источники.
«Российский государственный банк развития ВЭБ и Резервный банк Индии (центральный банк страны), вероятно, завершили работу над альтернативной транзакционной платформой для облегчения двусторонней торговли после того, как западные санкции заблокировали доступ Москвы к используемой в мире банковской платформе SWIFT», — указано в публикации.
Новая платежная система, вероятно, будет установлена в штаб-квартирах как Резервного банка Индии, так и ВЭБ. Заработать она должна в течение недели. Данная платежная система обеспечит «беспрепятственную передачу импортных или экспортных документов по сделкам в рупиях и рублях».
Издание также отмечает, что в начале апреля должна состояться встреча представителей российского ЦБ со своими коллегами из Центробанка Индии. На ней будет обсуждаться создание нормативно-правовой базы, которая поможет поддерживать двустороннюю торговлю и банковские операции, несмотря на глобальные санкции против Москвы.
Ранее против России начали вводить международные консолидированные санкции из-за начала военной спецоперации на территории Украины. В частности, США и ЕС ввели ограничения против российской банковской системы, а банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ отключили от системы SWIFT.