WhatsApp улучшит голосовые сообщения

Разработчики WhatsApp вскоре выпустят большое обновление мессенджера, которое нацелено на повышение удобства голосовых сообщений. Согласно посту в блоге создателей приложения, теперь прослушивать голосовые сообщения можно будет вне чата, а запись можно будет приостанавливать, чтобы вернуться к ней через некоторое время.

Фото: Pixabay Pixabay

Так, теперь голосовые сообщения можно будет поставить на паузу и дослушать в любой момент. Также появится возможность ускорить запись в 1,5 или 2 раза. У каждого из них будет отображаться звуковая волна, которая «поможет лучше улавливать смысл».

Кроме того, запись голосового сообщения можно будет приостановить, а затем вернуться к ней через некоторое время. Также появится возможность прослушать сообщение до его отправки.