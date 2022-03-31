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24 минуты назад

WhatsApp выпустит обновление с улучшением голосовых сообщений

Никита Бородкин

Разработчики WhatsApp вскоре выпустят большое обновление мессенджера, которое нацелено на повышение удобства голосовых сообщений. Согласно посту в блоге создателей приложения, теперь прослушивать голосовые сообщения можно будет вне чата, а запись можно будет приостанавливать, чтобы вернуться к ней через некоторое время.

WhatsApp улучшит голосовые сообщения
Фото: PixabayPixabay

Так, теперь голосовые сообщения можно будет поставить на паузу и дослушать в любой момент. Также появится возможность ускорить запись в 1,5 или 2 раза. У каждого из них будет отображаться звуковая волна, которая «поможет лучше улавливать смысл».

Кроме того, запись голосового сообщения можно будет приостановить, а затем вернуться к ней через некоторое время. Также появится возможность прослушать сообщение до его отправки.

Обновление пообещали выпустить в «ближайшее время» на всех платформах.

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