Dyson выпустил наушники с намордником для очистки воздуха

Компания Dyson представила свои первые наушники с Bluetooth — и потенциальные покупатели не верят, что это не первоапрельская шутка. ,

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Шумоподавляющие наушники Dyson Zone снабжены необычным намордником, сквозь который можно дышать очищенным воздухом. Компания, известная своими пылесосами и фенами, разрабатывала новый товар шесть лет, он пережил 500 вариантов, прежде чем выйти на рынок.

Очищающую воздух часть можно опустить или отсоединить. Dyson утверждает, что наушники начали разрабатывать до пандемии коронавируса — они созданы для людей, живущих в городах с очень загрязненным воздухом.

Загрязнение воздуха — это мировая проблема. Она влияет на нас дома, в школе, на работе, в путешествии, когда мы идем, едем на мотоцикле, пользуемся общественным транспортом. Dyson Zone очищает воздух на ходу. В отличие от медицинских масок, он позволяет вдохнуть свежий воздух, не касаясь вашего лица, — говорит главный инженер компании Джейк Дайсон.

В наушники вмонтированы двигатель, вентиляторный компрессор и два очистительных фильтра, располагающихся у ушей. По словам разработчиков, устройство очищает воздух от 99% лишних частиц. Фильтры рассчитаны на 12 месяцев, жители особо загрязненных городов должны менять их чаще. Купить новинку можно будет уже осенью по цене от £500 до £1,000.