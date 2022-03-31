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44 минуты назад

Apple и Meta* по ошибке передавали хакерам данные пользователей

Никита Бородкин

Американские компании Apple и Meta* в середине 2021 года передали данные хакерам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщает Bloomberg, объем информации неизвестен, однако в них могли содержаться адреса, номера телефонов и IP-адреса клиентов.

Apple и Meta* по ошибке передавали хакерам данные пользователей
Фото: PixabayPixabay

Отмечается, что хакеры посылали компаниям «экстренные» запросы, не требующие ордера, от имени вымышленных или реальных сотрудников правоохранительных органов.

В Meta* на запрос издания заявили, что проверяют каждый запрос и блокируют «известные скомпрометированные учетные записи». В Apple подчеркнули, что с представителем правительства или агентом правоохранительных органов, подавшим запрос, «можно связаться и попросить подтвердить Apple, что экстренный запрос был законным».

Также известно, что запросы от тех же хакеров получала Snap Inc., однако, неизвестно, отвечала ли компания на такие требования.

* — признана экстремистской и запрещена в России.

Наука и техника,Apple,
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