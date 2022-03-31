Российские ученые провели исследование уникального эндопротеза

Исследователи Центра компетенций Национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» (СПбПУ) испытали новый персонализированный эндопротез для пациента ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. В ходе эксперимента оценивалась прочность механизма при движении и прогулке.