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5 часов назад

Российские ученые провели исследование уникального эндопротеза

Русская ПланетаРусская Планета

Исследователи Центра компетенций Национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» (СПбПУ) испытали новый персонализированный эндопротез для пациента ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. В ходе эксперимента оценивалась прочность механизма при движении и прогулке.

Российские ученые провели исследование уникального эндопротеза
Фото:  Depositphotos.com Depositphotos.com

"Благодаря компьютерному моделированию и инжинирингу удалось определить особенности эндопротеза тазобедренного сустава. Ученые также проанализировали поведение кости, распределение нагрузки и дали положительную оценку в восстановлении биомеханики пациента", - говорится в статье журнала Materials, MDPI.

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