Российские ученые провели исследование уникального эндопротеза

Исследователи Центра компетенций Национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» (СПбПУ) испытали новый персонализированный эндопротез для пациента ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. В ходе эксперимента оценивалась прочность механизма при движении и прогулке.
"Благодаря компьютерному моделированию и инжинирингу удалось определить особенности эндопротеза тазобедренного сустава. Ученые также проанализировали поведение кости, распределение нагрузки и дали положительную оценку в восстановлении биомеханики пациента", - говорится в статье журнала Materials, MDPI.