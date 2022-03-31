Нейросеть Google поможет предотвратить самоубийства

Google разработала нейросеть, которая сможет по анализу поискового запроса пользователей предотвращать самоубийства и насилие в семье, пишет портал Mashable.
Когда пользователь вбивает в поиск запрос, который может указывать на суицид или домашний абьюз, Google выведет на экран информационное поле с подробной информацией о том, куда обратиться за помощью. ИИ позволяет распознать скрытый контекст даже в безобидном запросе пользователей.
Кроме того, нейросеть будет скрывать не соответствующий запросу пользователя графический контент, связанный с насилием и порнографией.