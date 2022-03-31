Физик подтвердил феномен бутерброда с маслом

Сотрудник Сиднейского университета Род Кросс провел масштабное исследование, чтобы выяснить, как именно бутерброд с маслом падает со стола. Как сообщает издание N+1, ученый рассмотрел все возможные конфигурации падения бутерброда со стола, из которых он в конечном итоге классифицировал четыре основных случая.
Ученые неоднократно проводили подобные опыты, однако почти всегда они фокусировались на одной и той же динамике падения. Кросс же смоделировал четыре основных случая — соскальзывание обычного бутерброда с закругленного края стола, падение тонкого бутерброда со стола с прямыми углами, соскальзывание утолщенного со смещенным центром тяжести, а также падение тонкого бутерброда со стола на некоторой скорости.
Для каждого них физик сперва решил динамические уравнения, а после провел серию экспериментов, в которых записал падения деревянных брусков со скоростной съемкой с частотой 300 кадров в секунду. Далее физик использовал утилиту для отслеживания движений, чтобы извлечь положение деревянных частей и проанализировать их.
Опыты показали, что падая с высоты 0,7 метра, бруски разворачивались под углом 34-170 градусов, из-за чего чаще всего падали «маслом вниз». К сожалению, Кросс не дал рекомендаций о том, как следует готовить бутерброды, чтобы минимизировать риск падения на обратную сторону.