Физик подтвердил феномен бутерброда с маслом

Сотрудник Сиднейского университета Род Кросс провел масштабное исследование, чтобы выяснить, как именно бутерброд с маслом падает со стола. Как сообщает издание N+1, ученый рассмотрел все возможные конфигурации падения бутерброда со стола, из которых он в конечном итоге классифицировал четыре основных случая.

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Ученые неоднократно проводили подобные опыты, однако почти всегда они фокусировались на одной и той же динамике падения. Кросс же смоделировал четыре основных случая — соскальзывание обычного бутерброда с закругленного края стола, падение тонкого бутерброда со стола с прямыми углами, соскальзывание утолщенного со смещенным центром тяжести, а также падение тонкого бутерброда со стола на некоторой скорости.

Для каждого них физик сперва решил динамические уравнения, а после провел серию экспериментов, в которых записал падения деревянных брусков со скоростной съемкой с частотой 300 кадров в секунду. Далее физик использовал утилиту для отслеживания движений, чтобы извлечь положение деревянных частей и проанализировать их.