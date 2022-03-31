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10 минут назад

Физик провел масштабный эксперимент и подтвердил феномен бутерброда с маслом

Никита Бородкин

Сотрудник Сиднейского университета Род Кросс провел масштабное исследование, чтобы выяснить, как именно бутерброд с маслом падает со стола. Как сообщает издание N+1, ученый рассмотрел все возможные конфигурации падения бутерброда со стола, из которых он в конечном итоге классифицировал четыре основных случая.

Физик подтвердил феномен бутерброда с маслом
Фото: PixabayPixabay

Ученые неоднократно проводили подобные опыты, однако почти всегда они фокусировались на одной и той же динамике падения. Кросс же смоделировал четыре основных случая — соскальзывание обычного бутерброда с закругленного края стола, падение тонкого бутерброда со стола с прямыми углами, соскальзывание утолщенного со смещенным центром тяжести, а также падение тонкого бутерброда со стола на некоторой скорости.

Для каждого них физик сперва решил динамические уравнения, а после провел серию экспериментов, в которых записал падения деревянных брусков со скоростной съемкой с частотой 300 кадров в секунду. Далее физик использовал утилиту для отслеживания движений, чтобы извлечь положение деревянных частей и проанализировать их.

Опыты показали, что падая с высоты 0,7 метра, бруски разворачивались под углом 34-170 градусов, из-за чего чаще всего падали «маслом вниз». К сожалению, Кросс не дал рекомендаций о том, как следует готовить бутерброды, чтобы минимизировать риск падения на обратную сторону.

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