Превращение в "кирпич": останутся ли россияне без смартфонов

В четверг, 31 марта, чиновники правительства США проведут встречу с главами американских технологических компаний, где будет обсуждаться вопрос о возможной блокировке устройств на iOS и Android, активированных на территории России. Об этом, как пишут "Известия", сообщили некоторые представители российской IT-отрасли. Эксперты сомневаются, что данная мера может коснуться уже работающих гаджетов, которые принадлежат россиянам.

Фото: pexels.com pexels.com

О запланированной встрече американских представителей власти с разработчиками операционных систем сообщил, в частности, аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он оценил шансы на запрет активации новых смартфонов в РФ как 50 на 50. Эксперт добавил, что уже активированным гаджетам ничего не грозит.

Видео дня

"Все проданные и уже используемые устройства "окирпичить" нельзя. Точнее, технически это возможно, но на это вряд ли кто-то пойдет", — сказал Муртазин.

Партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко отметил, что превращение ранее купленных телефонов в "кирпичи" будет означать серьезные репутационные потери для Apple и Google, и компании вряд ли пойдут на такой шаг.

"Опыт предыдущих санкций со стороны Белого дома к другим странам показывает, что обычно ограничения касаются продажи гаджетов в стране, а также работы приложений (к ним блокируется доступ граждан государства, попавшего под санкции). Так было с Китаем, Ираном и Северной Кореей", — отметил Самойленко.

В свою очередь гендиректор Telecom Daily Денис Кусков напомнил, что в конце февраля мало кто верил в реальность таких решений, как прекращение поддержки карт Visa и Mastercard, принадлежащих россиянам, в Apple Pay и Google Pay. Поэтому в нынешней ситуации можно рассматривать любые риски, добавил он.

"Но ситуация с ограничением активации купленных в России смартфонов — это другое дело. Покупатель платит за устройство с четко оговоренным набором функций. Попытка снизить их количество может привести к судебным разбирательствам пользователей с вендорами", — заявил Кусков.

Ранее, 22 марта глава Минцифры Максут Шадаев выразил надежду, что смартфоны россиян не превратятся в "кирпичи".

"Мы с Apple на связи. И то, что я вижу, у компании конструктивная позиция. Мы знаем, что коллеги предпринимают определенные усилия, платежи проводят до сих пор через операторов мобильной связи в App Store", — сказал Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике.