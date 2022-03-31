Цены на ремонт техники могут вырасти вдвое

Разрывы в цепочках поставок комплектующих грозят существенным ростом стоимости ремонта техники. Как сообщает NEWS.ru, цены на сервисные услуги могут вырасти вдвое, в том числе и в сторонних мастерских.
На данный момент множество крупных производителей техники, в том числе Apple, Canon, Dell, Epson, HP, IBM, Logitech, Nokia, Asus заявили о приостановке своей деятельности в России. Однако это не означает отказ от поставок деталей по гарантийным обязательствам.
Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов отметил, что остановки поставок или производств скорее являются огрехами логистики и последствием разрыва глобальных производственных цепочек, говорит. Нерешаемых вопросов не будет, тем более что большинство запчастей так или иначе производится в Китае, объясняет эксперт.
«А вот сервисное обслуживание премиальных брендов, которые полностью локализованы в Европе (Siemens, Nokia — прим. ред.), может просто встать, и обмены по гарантии будут достаточно проблематичны, по крайней мере до того момента, пока бренды не вернутся в Россию», — заявил Вавилов.
Сложности с ремонтом техники являются лишь частным случаем сложившейся ситуации в стране, заявил основатель онлайн-агрегатора по ремонту электроники golaika.ru Дмитрий Быченко.
«Буквально каждый день что-то меняется, и уже завтра может произойти то, о чём сегодня мы не могли и подумать. Одним словом, неразбериха. Однако мы ещё не дошли до той точки, до условного дна, когда, как после пожара, можно было осмотреть пепелище и сказать: теперь мы будем жить вот так-то и так-то», — отметил он.
Быченко подчеркнул, что сейчас многие сервисы жалуются на два фактора — изменение курса валют и разрыв логистических цепочек. Третий фактор, который многие переоценивают — сами санкции. Фактически пока ни одно из компаний не ушла из России, продолжая поддержку своих покупателей, что касается и работы официальных сервисных центров.
«Проблемы у «официалов» лишь только в логистике. Бесплатный ремонт останется бесплатным при условии, что не возникнет тотального железного занавеса. В текущей ситуации гарантийный ремонт проводится так же, как и раньше, разве что чуть дольше», — отметил эксперт.
Сторонние неофициальные центры — это, как правило, небольшой бизнес, закупки комплектующих идут через посредников, которые, в свою очередь, поставляют их из Китая. После падения рубля цены на детали взлетели в два раза, подчеркнул Быченко. Боясь дальнейшей девальвации поставщики закладывают риски в стоимость текущих поставок, а большие партии заказывать не решаются из-за колебаний курса. В результате из-за «поштучной» закупки деталей в сервисных центрах возникает дефицит, который приводит к росту стоимости ремонта.