Цены на ремонт техники могут вырасти вдвое

Разрывы в цепочках поставок комплектующих грозят существенным ростом стоимости ремонта техники. Как сообщает NEWS.ru, цены на сервисные услуги могут вырасти вдвое, в том числе и в сторонних мастерских.

Фото: Unsplash Unsplash

На данный момент множество крупных производителей техники, в том числе Apple, Canon, Dell, Epson, HP, IBM, Logitech, Nokia, Asus заявили о приостановке своей деятельности в России. Однако это не означает отказ от поставок деталей по гарантийным обязательствам.

Видео дня

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов отметил, что остановки поставок или производств скорее являются огрехами логистики и последствием разрыва глобальных производственных цепочек, говорит. Нерешаемых вопросов не будет, тем более что большинство запчастей так или иначе производится в Китае, объясняет эксперт.

«А вот сервисное обслуживание премиальных брендов, которые полностью локализованы в Европе (Siemens, Nokia — прим. ред.), может просто встать, и обмены по гарантии будут достаточно проблематичны, по крайней мере до того момента, пока бренды не вернутся в Россию», — заявил Вавилов.

Сложности с ремонтом техники являются лишь частным случаем сложившейся ситуации в стране, заявил основатель онлайн-агрегатора по ремонту электроники golaika.ru Дмитрий Быченко.

«Буквально каждый день что-то меняется, и уже завтра может произойти то, о чём сегодня мы не могли и подумать. Одним словом, неразбериха. Однако мы ещё не дошли до той точки, до условного дна, когда, как после пожара, можно было осмотреть пепелище и сказать: теперь мы будем жить вот так-то и так-то», — отметил он.

Быченко подчеркнул, что сейчас многие сервисы жалуются на два фактора — изменение курса валют и разрыв логистических цепочек. Третий фактор, который многие переоценивают — сами санкции. Фактически пока ни одно из компаний не ушла из России, продолжая поддержку своих покупателей, что касается и работы официальных сервисных центров.

«Проблемы у «официалов» лишь только в логистике. Бесплатный ремонт останется бесплатным при условии, что не возникнет тотального железного занавеса. В текущей ситуации гарантийный ремонт проводится так же, как и раньше, разве что чуть дольше», — отметил эксперт.