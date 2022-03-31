Нейросеть пермских ученых поможет снизить число аварий на нефтепроводах

Группа ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создала технологию, с помощью которой можно предотвратить аварии на нефтепроводах.

Достаточно часто причиной аварий на нефтепроводах становятся неисправные предохранительные клапаны, которые предназначены для экстренного сброса давления, если оно превысит допустимое значение. Исследователи создали технологию искусственного интеллекта, которая сможет рассчитать оптимальную пропускную способность предохранительных клапанов.