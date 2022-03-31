Нейросеть пермских ученых поможет снизить число аварий на нефтепроводах

Группа ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создала технологию, с помощью которой можно предотвратить аварии на нефтепроводах.
Достаточно часто причиной аварий на нефтепроводах становятся неисправные предохранительные клапаны, которые предназначены для экстренного сброса давления, если оно превысит допустимое значение. Исследователи создали технологию искусственного интеллекта, которая сможет рассчитать оптимальную пропускную способность предохранительных клапанов.
- Это поможет экстренно снизить повышенное давление в трубопроводе, чтобы не допустить его разрушения и избежать аварийных ситуаций, - пояснил заведующий кафедрой оборудования и автоматизации химических производств ПНИПУ, доктор технических наук, доцент Евгений Мошев.
По словам разработчиков нейросети, внедрение новой системы существенно повысит промышленную безопасность и экономическую эффективность нефтехимических производств.