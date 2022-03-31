В Китае задумались о создании "поезда судного дня"

Китай изучает возможность создания ракетного поезда, который будет перемещаться по стране, перевозя часть ядерного арсенала. Об этом пишет британская The Times со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Юго-западного университета Цзяотун.

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Как отмечает газета, это может быть сигналом того, что Пекин по мере модернизации своих вооруженных сил изучает новые стратегии ведения войны. Так, запуск ракеты "с рельсов" сложнее обнаружить, поскольку состав всегда находится в движении. А любое повреждение железнодорожного полотна легко отремонтировать.

По некоторым данным, в 2015 году Китай провел мобильные испытания с железной дороги ракеты "Дунфэн-41" (DF-41), однако до сих пор не появилось никаких сведений, что КНР уже построила пусковую платформу для межконтинентальных баллистических ракет.