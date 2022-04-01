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51 минуту назад

Найдена самая далекая за все время наблюдений звезда

Lenta.ruиещё 3

Космический телескоп Хаббл нашел самую далекую за все время наблюдений звезду, которую назвали Эарендель. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Найдена самая далекая за все время наблюдений звезда
Фото: NASANASA

Обнаружить эту звезду астрономам из датского Института Нильса Бора удалось благодаря случайному массивному скоплению галактик. По мнению ученых, звезда от 50 до 500 раз массивнее Солнца, а также ярче его в миллионы раз. Обычные методы обнаружения космических объектов в этом случае малоприменимы, поскольку расстояние в 28 миллиардов световых лет крайне существенно, поэтому специалисты использовали гравитационную линзу.

Астрономы считают, что исследование Эарендель позволит изучить самую раннюю Вселенную. Ведь исследование дальних космических объектов иллюстрирует их состояние в далеком прошлом. Наблюдения в высоком разрешении позволят нам понять из чего состояли самые первые галактики.

Ранее телескоп Хаббл вместе с комплексом радиотелескопов ALMA зафиксировали последнюю стадию жизни углеродной звезды V Hydrae. На снимках можно проследить шесть медленно расширяющихся колец и две необычные структуры в форме песочных часов.

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