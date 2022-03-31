Космический телескоп "Хаббл" обнаружил самую далекую от Земли обозримую звезду Earendel, сообщается на сайте Европейского космического агентства.

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"Космический телескоп "Хаббл" НАСА и ЕКА установили необычайно новый рекорд: обнаружили свет звезды, которая существовала в течение первого миллиарда лет после рождения Вселенной во время Большого взрыва", – говорится в сообщении.

Звезда сформировалась почти 12,9 миллиарда лет назад. Именно столько времени понадобилось ее свету, чтобы достичь Земли, отмечают ученые. По их словам, Earendel видится такой, какой она была, когда возраст Вселенной составлял всего около 900 миллионов лет.

Ранее ученые обнаружили самую маленькую мертвую звезду. Объект, расположенный в 130 световых годах от Земли, является белым карликом. Его диаметр не превышает 4 280 километров, при этом масса в 1,35 раза больше массы Солнца.