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1 час назад

Ученые обнаружили самую далекую от Земли обозримую звезду

Москва24Москва24иещё 1

Космический телескоп "Хаббл" обнаружил самую далекую от Земли обозримую звезду Earendel, сообщается на сайте Европейского космического агентства.

"Хаббл" обнаружил самую далекую от Земли обозримую звезду
Фото: WikipediaWikipedia

"Космический телескоп "Хаббл" НАСА и ЕКА установили необычайно новый рекорд: обнаружили свет звезды, которая существовала в течение первого миллиарда лет после рождения Вселенной во время Большого взрыва", – говорится в сообщении.

Звезда сформировалась почти 12,9 миллиарда лет назад. Именно столько времени понадобилось ее свету, чтобы достичь Земли, отмечают ученые. По их словам, Earendel видится такой, какой она была, когда возраст Вселенной составлял всего около 900 миллионов лет.

Ранее ученые обнаружили самую маленькую мертвую звезду. Объект, расположенный в 130 световых годах от Земли, является белым карликом. Его диаметр не превышает 4 280 километров, при этом масса в 1,35 раза больше массы Солнца.

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Открытая учеными звезда ZTF J1901+1458 представляет собой особый тип: она возникла в результате слияния двух меньших белых карликов. Ее возраст составляет около 100 миллионов лет, а магнитное поле в миллиард раз мощнее солнечного. Светило вращается вокруг своей оси каждые семь минут.

Наука и техника,NASA,Европейское космическое агентство,
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