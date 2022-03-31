Скорость мобильного интернета в России снизилась

Эксперты из TelecomDaily заявили о падении средней скорости мобильного интернета в сетях LTE. С ноября 2021 по февраль 2022 года скорость снизилась с 21,7 Мб/сек до 21,1 Мб/сек. Результаты были получены после анализа данных от МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2.

Эксперты агентства считают, что основной причиной замедления стал рост трафика. С июля 2021 года по март 2022 года объём мобильного трафика вырос на 23%, за два года — почти на 80%. Модернизация сетей «не способна компенсировать рост нагрузки». В этом году добавляются и санкции, которые могут «ограничить или даже остановить» улучшения инфраструктуры.

По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, значительный объём интернет-инфраструктуры построен на оборудовании Nokia, Ericsson, которые в начале марта приостановили поставки в Россию. Судя по всему, средняя скорость мобильного интернета будет снижаться и дальше.

Значительный объём интернет-инфраструктуры построен на оборудовании Nokia, Ericsson и другом. Как сейчас будет строиться работа с этими компаниями и сколько будет стоить оборудование с учётом роста курса валюты — это вопрос. Всё это негативно влияет на объёмы инвестиций и темпы модернизации сетевой инфраструктуры, поскольку компании оказывают свои услуги в рублях и получают выручку в рублях. Вероятно, стоит задуматься о переносе в Россию производств сетевого оборудования, либо о создании собственных мощностей, чтобы не зависеть от санкций или валютных колебаний. Пока же можно констатировать, что средняя скорость мобильного интернета в России будет снижаться и далее.