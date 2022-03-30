Xiaomi накажут за умышленное замедление смартфонов

Создатели популярного бенчмарка для тестирования производительности Geekbench исключат смартфоны Xiaomi из своего рейтинга. Об этом сообщает издание Android Police.

Представители сервиса рассказали, что собираются исключить некоторые устройства Xiaomi из своего рейтинга после того, как Xiaomi была уличена в умышленном замедлении мощности смартфонов. По словам руководителя Geekbench Джона Пула, специалисты бенчмарка изучают, какие девайсы Xiaomi были связаны с искусственным замедлением производительности, и выбирают наказание для китайской компании.

«Разочаровывает тот факт, что производитель устройств вводит потребителей в заблуждение, снижая производительность приложений, но не производительность тестов», — отметил Пул. В компании пообещали провести расследование и раскрыть список исключенных из рейтинга телефонов до конца недели.

На момент написания заметки — до санкций со стороны Geekbench — смартфоны бренда входили в топ самых произвоидтельных девайсов сервиса. Xiaomi Mi 11 занимает третье место в одноядерных тестах, Poco F2 Pro — второе место в многоядерных тестах. Ранее Джон Пул заявил, что заметил странное поведение Xiaomi Mi 11 в тестах производительности.