Уникальное свойство Сатурна оказалось под угрозой исчезновения

Сатурн выделяется на общем фоне планет не только своей массой, но и кольцами. Однако данное свойство космического тела может постепенно исчезнуть.

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Кольца Сатурна образовались около 100 миллионов лет назад. Они состоят из крохотных частиц пыли и льда. По одной из причин, кольца образовались после столкновения планеты со спутником, пишет Planet Today.

Ученые сообщили о процессе постепенного истощения колец, который происходит из-за притяжения частиц магнитным полем Сатурна. Частицы могут окончательно испариться через 300 миллионов лет.