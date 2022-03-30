Уникальное свойство Сатурна оказалось под угрозой исчезновения

Сатурн выделяется на общем фоне планет не только своей массой, но и кольцами. Однако данное свойство космического тела может постепенно исчезнуть.
Кольца Сатурна образовались около 100 миллионов лет назад. Они состоят из крохотных частиц пыли и льда. По одной из причин, кольца образовались после столкновения планеты со спутником, пишет Planet Today.
Ученые сообщили о процессе постепенного истощения колец, который происходит из-за притяжения частиц магнитным полем Сатурна. Частицы могут окончательно испариться через 300 миллионов лет.
Ранее ученые описали природу образования полярных сияний на Сатурне. Их могут вызывать ветра, возникающие в атмосфере планеты.