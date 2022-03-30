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7 минут назад

Кольца Сатурна постепенно исчезают из-за влияния магнитного поля планеты

Слово и ДелоСлово и Дело

Сатурн выделяется на общем фоне планет не только своей массой, но и кольцами. Однако данное свойство космического тела может постепенно исчезнуть.

Уникальное свойство Сатурна оказалось под угрозой исчезновения
Фото: pixabay.compixabay.com

Кольца Сатурна образовались около 100 миллионов лет назад. Они состоят из крохотных частиц пыли и льда. По одной из причин, кольца образовались после столкновения планеты со спутником, пишет Planet Today.

Ученые сообщили о процессе постепенного истощения колец, который происходит из-за притяжения частиц магнитным полем Сатурна. Частицы могут окончательно испариться через 300 миллионов лет.

Ранее ученые описали природу образования полярных сияний на Сатурне. Их могут вызывать ветра, возникающие в атмосфере планеты.

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