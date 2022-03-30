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26 минут назад

Появились рендеры удешевленного флагмана OnePlus 10R

Ferra.ruFerra.ru

Инсайдер Йогеш Брар вновь опубликовал рендеры предстоящего смартфона. На этот раз удешевленного флагмана OnePlus 10R.

Появились рендеры удешевленного флагмана OnePlus 10R
Фото: ferra.ruferra.ru

OnePlus 10R очень сильно похож на Realme GT Neo3 своим дисплеем и тройным модулем камер на задней панели. Скорее всего, внешний вид - это не единственное, что будет объединять эти два смартфона.

Судя по последней утечке, OnePlus 10R будет оснащен чипсетом Dimensity 8100, как и его коллега из линейки Realme, а также 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем E4 с частотой 120 Гц и поддержкой HDR10+ и 16-мегапиксельной фронтальной камерой. На задней панели телефона разместится 50-Мп основная камера с тем же сенсором Sony IMX766 и OIS, а также 8-Мп сверхширокоугольная камера и 2-Мп макрокамера.

По слухам, OnePlus также представит две версии 10R, одна из которых будет оснащена аккумулятором емкостью 4500 мАч и зарядкой мощностью 150 Вт, а другая будет использовать батарею емкостью 5000 мАч, заряжающийся со скоростью 80 Вт.

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