Появились рендеры удешевленного флагмана OnePlus 10R

Инсайдер Йогеш Брар вновь опубликовал рендеры предстоящего смартфона. На этот раз удешевленного флагмана OnePlus 10R.

Фото: ferra.ru ferra.ru

OnePlus 10R очень сильно похож на Realme GT Neo3 своим дисплеем и тройным модулем камер на задней панели. Скорее всего, внешний вид - это не единственное, что будет объединять эти два смартфона.

Судя по последней утечке, OnePlus 10R будет оснащен чипсетом Dimensity 8100, как и его коллега из линейки Realme, а также 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем E4 с частотой 120 Гц и поддержкой HDR10+ и 16-мегапиксельной фронтальной камерой. На задней панели телефона разместится 50-Мп основная камера с тем же сенсором Sony IMX766 и OIS, а также 8-Мп сверхширокоугольная камера и 2-Мп макрокамера.